Хачеріді покинув розташування збірної України

Захисник збірної України Євген Хачеріді був змушений залишити розташування національної команди, через пошкодження.

Про це повідомляє прес-служба ФФУ.

Зазначається, що футболіст відчув дискомфорт під час ранкової розминки в день матчу зі збірною Чехії.

Пізніше лікарі діагностували в Хачеріді розтягнення м'язу стегна і він не зміг допомогти своїй команді у матчі Ліги націй проти Чехії.

Сьогодні, 7-го вересня, Хачеріді разом із командою вилетів чартерним рейсом із Брно. Коли літак приземлився у Львові, захисник попрощався з партнерами по команді, продовживши політ до Києва разом із делегацією ФФУ.

Нагадаємо, збірна України здобула вольову перемогу в матчі проти Чехії у Лізі націй.

Наступний матч у рамках Ліги націй підопічні Андрія Шевченка проведуть у Львові, 9 вересня, проти збірної Словаччини.

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Джерело - ФФУ.