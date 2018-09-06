Чехія - Україна: стартові склади команд

Оголосили склад збірної України на матч Ліги Нації проти збірної Чехії.
Про це повідомляє сайт ФФУ.
Основний склад:
12. П’ятов, 2. Матвієнко, 4. Кривцов, 20. Ракіцький, 22. Караваєв, 6. Степаненко, 8. Маліновський, 10. Коноплянка, 11. Марлос, 7. Ярмоленко, 18. Яремчук.
Запасні: 1. Бойко, 23.Лунін, 3. Хачеріді, 5. Бурда, 13. Цуріков, 21. Данченко, 14. Буяльський, 15. Циганков, 16. Сидорчук, 17. Зінченко, 19. Макаренко, 9. Селезньов.
Нагадаємо, збірна України вже у Чехії.
Окрім цього ми розповідаємо чим хороша нова форма української збірної.
Також, з'явилася онлайн трансляція Футбол1.
Джерело - ФФУ.