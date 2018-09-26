Манчестер Юнайтед сенсаційно вилетів із Кубка англійської ліги

Поєдинок 1/16 фіналу Кубка англійської ліги між Манчестер Юнайтед та Дербі Каунті розпочався зі швидкого голу.

На 3-й хвилині відзначився Хуан Мата.

Незважаючи на великий тиск господарів, на 59-й хвилині Вілсон вирівняв становище. Через 8 хвилин рефері залишив МЮ в меншості, вилучивши голкіпера Ромеро за гру руками поза межами штрафного майданчика. Гості скористались чисельною перевагою. Гол на рахунку Марріотта.

Маруан Феллаїні спробував врятувати МЮ від ганьби, зрівнявши рахунок перед фінальним свистком, але у серії пенальті підопічні Лемпарда були сильнішими.

Кубок англійської Ліги

1/16 фіналу

25 вересня

Манчестер Юнайтед - Дербі Каунті 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Мата, 1:1 - 59 Вілсон, 1:2 - 85 Мерріотт, 2:2 - 90+5 Феллайні

Нагадаємо, екс-футболіст Шахтаря Фред забив дебютний гол за Манчестер Юнайтед.

Матч МЮ проти Вулвергемптона, вперше після хвороби, відвідав Алекс Фергюсон.

Джерело - Чемпіон.