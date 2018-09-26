Барселона сенсаційно програла команді Луніна у Ла Лізі

У 6-му турі чемпіонату Іспанії Леганес сенсаційно переміг Барселону.

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін не потрапив у заявку на матч.

Барселона відкрила рахунок на 12-й хвилині зусиллями Коутінью.

Проте, вже на початку другого тайму попереду виявився Леганес. На 52-й хвилині рахунок зрівняв Набіль Ель-Жар. За хвилину після цього Оскар вивів Леганес вперед.

Леганес переміг Барселону 2:1 та здобув першу перемогу в нинішньому сезоні.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

6-й тур

26 вересня

Леганес - Барселона 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 12 Коутінью, 1:1 - 52 Ель-Жар, 2:1 - 53 Оскар

Нагадаємо, тренер Барселони Ернесто Вальверде назвав сучасний футбол схожим на шоу-бізнес.

Раніше, ФІФА обурилася, через відсутність Ліонеля Мессі на церемонії нагородження найкращих футболістів 2018 року.

Джерело - Чемпіон.