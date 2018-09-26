Хацкевич: На такому повільному полі важко грати

Олександр Хацкевич звинуватив Маріуполь у неналежній підготовці поля перед матчем з Динамо.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

"У першому таймі не вистачало контролю м’яча. Є регламент: хоча б за годину до початку матчу поливати газон. На такому повільному полі важко грати. У другому таймі, коли поле стало трохи швидшим, грали за рахунком, провели три хороші контратаки, з яких мали вичавити хоча б один гол. Але після перерви надійніше зіграли в обороні", - сказав Хацкеивч на післяматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Динамо перемогло Маріуполь у перенесеному матчі 4-го туру з рахунком 2:0.

Раніше, Динамо розгромило Десну та перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.