Український захисник перейшов до польського клубу

Захисник Вереса Павло Мягков підписав контракт із польським Рухом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Хожува.

Мягков уклав контракт на один сезон. Окрім цього, контракт може бути продовжений ще на один рік.

Попереднім клубом Мягкова був рівненський Верес. Загалом в УПЛ Мягков зіграв 33 матчі та забив 2 голи.

Нагадаємо, захисник Динамо Томаш Кендзьора був визнаний одним з найкращих польских легіонерів.

Польський тренер Себастьян Мордал стажуватиметься у київському Динамо.

Джерело - Офіційний сайт Руха Хожув.