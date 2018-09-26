Український захисник перейшов до польського клубу

Захисник Вереса Павло Мягков підписав контракт із польським Рухом.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу з Хожува.
Мягков уклав контракт на один сезон. Окрім цього, контракт може бути продовжений ще на один рік.
Попереднім клубом Мягкова був рівненський Верес. Загалом в УПЛ Мягков зіграв 33 матчі та забив 2 голи.
Нагадаємо, захисник Динамо Томаш Кендзьора був визнаний одним з найкращих польских легіонерів.
Польський тренер Себастьян Мордал стажуватиметься у київському Динамо.
Джерело - Офіційний сайт Руха Хожув.