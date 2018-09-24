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Захисника Динамо визнали одним з найкращих польських легіонерів

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Захисника Динамо визнали одним з найкращих польських легіонерів

Захисник Динамо Томаш Кендзьора став одним із найкращих польських футболістів минулого вікенду.

Про це повідомляє видання Przegląd Sportowy.

Успішна гра польського легіонера київського Динамо Томаша Кендзьори не залишилася непоміченою у нього на батьківщині. Футболіст потрапив до символічної збірної польських гравців, які виступають за кордоном.

Варто зазначити, що в матчі 9-го туру чемпіонату України Кендзьора забив один із голів у ворота Десни, чим допоміг Динамо здобути впевнену перемогу.

Нагадаємо, Динамо завдяки перемозі над Десною вийшло на друге місце в турнірній таблиці

Лідерство в УПЛ зміцнив Шахтар, який впевнено переміг Чорноморець - 3:0

Джерело - twitter/OnetSport.

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