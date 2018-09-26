Маріуполь - Динамо: стартові склади команд

Маріуполь та Динамо назвали стартові склади на матч 4 туру чемпіонату України.
Перенесена гра 4-го туру розпочнеться в Маріуполі о 17:00.
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Демір, Биков, Федорчук, Пихальонок, Мишньов, Зубков, Чурко, Фомін.
Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко, Сидорчук, Гармаш, Циганков, Буяльський, Морозюк, Вербич.
Нагадаємо, Олександр Хацкеивч розповів, чому досі не грають новачки Динамо.
Раніше, Динамо розгромило Десну та перервало шестиматчеву безвиграшну серію.
Джерело - Чемпіон.