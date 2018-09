Погба не буде грати за Манчестер Юнайтед

"Це правда. Погба сказав Моурінью, що хоче покинути МЮ та приєднатися до Барселони. Ми запитали Райолу(агент футболіста) чи може він спростувати слова Погба, на що він сказав, що він не має коментарів щодо цього", — написав Дакер у своєму Twitter.

Is it true Paul Pogba has told Mourinho he wants to leave #mufc and join Barcelona. Raiola: "I have no comments". Can you deny that Pogba has told Mourinho he wants out and to go to Barca? "I have no comments".