Погба не буде грати за Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявив, що хоче перейти в Барселону.
Про це повідомляє британський журналіст Джеймс Дакер.
"Це правда. Погба сказав Моурінью, що хоче покинути МЮ та приєднатися до Барселони. Ми запитали Райолу(агент футболіста) чи може він спростувати слова Погба, на що він сказав, що він не має коментарів щодо цього", — написав Дакер у своєму Twitter.
Is it true Paul Pogba has told Mourinho he wants to leave #mufc and join Barcelona. Raiola: "I have no comments". Can you deny that Pogba has told Mourinho he wants out and to go to Barca? "I have no comments".— James Ducker (@TelegraphDucker) 26 вересня 2018 р.
Раніше Моурінью позбавив француза ролі віце-капітана команди.
Нагадаємо, МЮ вилетів із Кубка англійської Ліги.
Джерело - twitter/TelegraphDucker.