Погба не буде грати за Манчестер Юнайтед

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба заявив, що хоче перейти в Барселону.

Про це повідомляє британський журналіст Джеймс Дакер.

"Це правда. Погба сказав Моурінью, що хоче покинути МЮ та приєднатися до Барселони. Ми запитали Райолу(агент футболіста) чи може він спростувати слова Погба, на що він сказав, що він не має коментарів щодо цього", — написав Дакер у своєму Twitter.