Команди Моурінью не вміють бити пенальті

Манчестер Юнайтед у рамках Кубка англійської Ліги зустрічався з Дербі Каунті. У додатковий час підопічні Моурінью поступались 1:2, але гол Феллаїні дозволив манкуніанцям позмагатись за прохід у наступний раунд у серії пенальті.

Манчестер Юнайтед поступився у серії післяматчевих 11-метрових 7:8, а далі прошов Дербі Каунті Лемпарда.

Це вже 5 поспіль серія пенальті, у якій "червоні дияволи" поступаються. 3 поразки припали на Кубок Ліги по одній на Суперкубок та Кубок Англії.

