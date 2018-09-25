Марлос роздасть автографи у центрі Києва

Півзахисник Шахтаря та збірної України Марлос проведе автограф-сесію у Києві.

Про це повідомляє Шахтар у twitter.

Зустріч відбудеться 26 вересня о 19:00 в київському ЦУМі, де зараз діє виставка Шахтар у Лізі чемпіонів.

ФК «Шахтер» приглашает болельщиков на автограф-сессию с Марлосом!



Мероприятие состоится в среду, 26 сентября, в 19:00 на седьмом этаже киевского ЦУМа, где также проходит выставка «Шахтер» в Лиге чемпионов».



До встречи! pic.twitter.com/9UhiRENY8T — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 25 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Шахтар розпочав підготовку до матчу чемпіонату України з Карпатами.

Раніше, Андрій Шевченко заявив, що Марлос приносить збірній України велику користь.

Джерело - twitter Шахтаря.