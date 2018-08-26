Шевченко розповів чи потрібен збірній Марлос

Півзахисник Шахтаря Марлос, принасить величезну користь збірній Україні.

Про це розповів головний тренер збірної Андрій Шевченко.

"В тій системі гри, в якій я використовую Марлоса в збірній – він приносить велику користь. Його позиція на футбольному полі окреслена як в клубі так і в збірній",- говорить тренер.

"Ще він добре знаходить простір і проникає в штрафний майданчик. В нього завжди є гостре продовження атаки", – цитує Андрія Шевченка FootballHub.