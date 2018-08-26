Шевченко розповів чи потрібен збірній Марлос

Півзахисник Шахтаря Марлос, принасить величезну користь збірній Україні.
Про це розповів головний тренер збірної Андрій Шевченко.
"В тій системі гри, в якій я використовую Марлоса в збірній – він приносить велику користь. Його позиція на футбольному полі окреслена як в клубі так і в збірній",- говорить тренер.
"Ще він добре знаходить простір і проникає в штрафний майданчик. В нього завжди є гостре продовження атаки", – цитує Андрія Шевченка FootballHub.
@jksheva7:Марлос приносить велику користь збірній🔥— FootballHub (@FootballHub_Ua) 26 серпня 2018 р.
Тренер збірної розповів про сильні якості лідера @FCShakhtar 🤔
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Нагадаємо, раніше Шевченко висловився з приводу таланту Луніна.
Також була інформація,що Шевченко викликав 10-х легіонерів до збірної.
Джерело - footballhub.