Шахтар розпочав підготовку до матчу з Карпатами в чемпіонаті України. ФОТО

Шахтар розпочав підготовку до матчу 10-го туру Прем'єр-ліги з львівськими Карпатами.

Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Футболісти, які брали участь в поєдинку з Чорноморцем, обмежилися роботою в фітнес-центрі. Решта провели півторагодинне інтенсивне тренування на газоні.

Бразильський півзахисник Веллінгтон Нем вже приступив до занять на полі, але, поки за індивідуальною програмою. Іван Ордець і Дентіньо все ще відновлюються під наглядом клубних лікарів і фізіотерапевтів.

В п'ятницю, 28 вересня, на стадіоні Україна у Львові Шахтар зустрінеться з Карпатами. Початок о 19:00.

Нагадаємо, завдяки перемозі 3:0, Шахтар зміцнив лідерство у турнірній таблиці.

У іншому матчі 9-го туру Динамо розгромило Десну та перервало безвиграшну серію.

Джерело - Шахтар.