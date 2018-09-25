Шахтар розпочав підготовку до матчу з Карпатами в чемпіонаті України. ФОТО

Шахтар розпочав підготовку до матчу 10-го туру Прем'єр-ліги з львівськими Карпатами.
Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
Футболісти, які брали участь в поєдинку з Чорноморцем, обмежилися роботою в фітнес-центрі. Решта провели півторагодинне інтенсивне тренування на газоні.
Бразильський півзахисник Веллінгтон Нем вже приступив до занять на полі, але, поки за індивідуальною програмою. Іван Ордець і Дентіньо все ще відновлюються під наглядом клубних лікарів і фізіотерапевтів.
В п'ятницю, 28 вересня, на стадіоні Україна у Львові Шахтар зустрінеться з Карпатами. Початок о 19:00.
Нагадаємо, завдяки перемозі 3:0, Шахтар зміцнив лідерство у турнірній таблиці.
У іншому матчі 9-го туру Динамо розгромило Десну та перервало безвиграшну серію.
Джерело - Шахтар.