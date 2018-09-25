Мессі відмовився грати за Аргентину проти Бразилії

Ліонель Мессі пропустить товариський матч збірної Аргентини проти Бразилії.
Про це повідомляє Fox Sport.
Форвард Барселони не буде викликаний на товариські матчі з Іраком та Бразилією, які відбудуться 11 та 16 жовтня. Про це заявив виконувач обов'язків головного тренера збірної Аргентини Ліонель Скалоні.
"У мене відбулася розмова з Мессі, і ми вирішили, що йому краще не приїжджати в збірну. Він не потрапить в заявку на ці ігри", - сказав тренер.
Мессі взяв паузу у виступах за збірну Аргентини після чемпіонату світу.
Нагадаємо, у ФІФА висловили обурення відсутністю Мессі на церемонії нагородження найкращих футболістів 2018 року.
Раніше, Ліонель Мессі побив рекорд за кількістю матчів у Ла Лізі серед іноземців.
Джерело - FOX Sport.