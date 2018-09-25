Перес: Роналду одного разу повернеться до Реала

Президент Реала Флорентіно Перес вірить у повернення Кріштіану Роналду до мадридського клубу.

Про це повідомляє ESPN.

"Роналду гідний спадкоємець Альфредо Ді Стефано. Кріштіану є рекордсменом за кількістю голів за Реал, він назавжди залишиться у серцях уболівальників, пам'ять про нього буде передаватися з покоління в покоління. Кріштіану - один з тих, хто одного разу повернеться у Реал", - сказав Перес.

Нагадаємо, Фабіо Капелло розкритикував Роналду за відсутність на церемонії нагородження ФІФА.

Раніше, Роналду забив за Ювентус у другому поспіль матчі Серії A.

Джерело - ESPN.