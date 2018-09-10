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Російського футболіста підозрюють у вживанні допінгу

Сьогодні 19:28 882 0
Російського футболіста підозрюють у вживанні допінгу

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підтвердило інформацію про розслідування щодо півзахисника збірної Росії Дениса Черишева.

Про це повідомляє російське видання Чемпіонат.

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"Цією справою зараз займається іспанське антидопінгове агентство. WADA буде поінформоване про результати", - сказали в прес-службі агентства.

Причиною розслідування стали слова батька гравця Валенсії - Дмитра Черишева. Він сказав, що його синові нібито кололи гормон росту в Вільярреалі й для швидшого відновлення.

Нагадаємо, раніше легкоатлетка з Росії зізналася у вживанні допінгу.

Окрім цього 65 россійських біатлоністів підозрюють у вживанні заборонених препаратів.

Джерело - Чемпіонат.

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