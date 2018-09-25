Олександрія підписала хавбека Шахтаря

Олександрія підписала контракт з 27-річний хавбеком Дмитром Гречишкіним.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Футболіст буде захищати кольори Олександрії під 27-м номером. Контракт розрахований до 30 червня 2019 року.
Права на Гречишкіна належали Шахтарю, але з 1 липня цього року гравець отримав статус вільного агента. Останній матч хавбек провів 7 квітня, коли відіграв 18 хвилин за Шахтар у матчі проти Вереса.
Нагадаємо, завдяки перемозі 3:0, Шахтар зміцнив лідерство у турнірній таблиці.
У іншому матчі 9-го туру Динамо розгромило Десну та перервало безвиграшну серію.
Джерело - Олександрія.