Олександрія підписала хавбека Шахтаря

Олександрія підписала контракт з 27-річний хавбеком Дмитром Гречишкіним.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Футболіст буде захищати кольори Олександрії під 27-м номером. Контракт розрахований до 30 червня 2019 року.

Права на Гречишкіна належали Шахтарю, але з 1 липня цього року гравець отримав статус вільного агента. Останній матч хавбек провів 7 квітня, коли відіграв 18 хвилин за Шахтар у матчі проти Вереса.

Нагадаємо, завдяки перемозі 3:0, Шахтар зміцнив лідерство у турнірній таблиці.

У іншому матчі 9-го туру Динамо розгромило Десну та перервало безвиграшну серію.

Джерело - Олександрія.