Дешам: Ми — ніхто без наших гравців

Головний тренер в усьому завдячує своїм гравціям.

Про це сказав головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам після перемоги в номінації "найкращий тренер року" за версією ФІФА.

"Хочу подякувати Зінедіну Зідану та Златко Даличу, вони обидва переможці. Ми — ніхто без наших гравців, тож хочу подякувати всій команді. Вони наполегливо працювали, щоби привести мене сюди", — цитує Дешама BBC.

Нагадаємо, фахівець разом зі збірною Франції перемогли на чемпіонаті світу цього року. У фіналі "триколірні" здолали збірну Хорватії

Джерело - ua-football.