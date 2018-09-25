Модрич: Всі мрії можуть одного разу збутися

Всі люди здатні стати кращими завдяки старанній роботі, самовідданості та вірі.

Про це скзав півзахисник Реала і збірної Хорватії Лука Модрич після отримання призу найкращому гравцеві року за версією ФІФА.

"Це велика честь. Цей трофей не тільки мій, а й партнерів по Реалу, по збірній Хорватії, всіх тренерів, під керівництвом яких я виступав. Без них це було б неможливо. Спасибі вам велике. Цей трофей також для сім'ї, без якої я не був би тим гравцем і тією особистістю, якою зараз є. Для мене вони найкращі.

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Дякую моїм уболівальникам з усього світу за прекрасну підтримку і теплоту, яку вони проявляють по відношенню до мене. Для мене це багато значить. Дякую тим, хто голосував за мене. Ця нагорода показує, що всі ми здатні стати кращими завдяки старанній роботі, самовідданості та вірі. Всі мрії можуть одного разу збутися", - сказав Модрич.