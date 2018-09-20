Ворсклянам віддали частину заборгованих коштів

Захисник Ворскли Володимир Чеснаков розповів про те, що ситуація з боргами покращилася.
Слова капітана ворсклян наводить телеканал Футбол.
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"Те, що президент обіцяв, він виконав. Уже вчора команда їхала в гарному настрої. Думаю, це нам додасть позитивних сил", — каже гравець полтавців.
Нагадаємо, Ворскла розпочне виступ у Лізі Європи матчем проти Арсеналу.
Напередодні гри керівництво пообіцяло заплатити преміальні за бронзу минулого сезону.
Джерело - Футбол.