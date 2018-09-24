Ще один клуб випустить свою криптовалюту

Ювентус оголосив про плани випустити власну криптовалюту.

Про це повідомляє видання Сryptoratings.

Вона буде представляти собою фан-токен і дозволить вболівальникам активніше брати участь у житті улюбленої команди. За допомогою нової монети і мобільного додатку шанувальники Ювентуса зможуть голосувати за товариські матчі, вибирати кольори та символіку клубу, а також отримувати багато інших бонусів.

Така ж концепція взаємовідносин між клубом і вболівальниками використовується Реалом і Барселоною.

Раніше, Кріштіану Роналду зробив дубль у ворота Сассуоло та забив свої перші голи за туринську команду.

Нагадаємо, у матчі проти Фрозіноне за Ювентус не грав Дуглас Коста, якого дискваліфікували на чотири гри за плювок у суперника.

Джерело - Чемпіонат.