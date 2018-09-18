Екс-гравця Шахтаря дискваліфікували на чотири матчі за плювок

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста дискваліфікований на чотири матчі чемпіонату Італії.
Про це повідомляє Football-italia.
Причиною тривалої дискваліфікації став плювок і удар ліктем півзахисника Сассуоло Федеріко Ді Франческо.
Читайте також: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію.
Інцидент стався під час матчу 4-го туру серії А Ювентус — Сассуоло (2:1). За свою поведінку Коста отримав пряму червону картку.
Таким чином, хавбек пропустить матчі Ювентуса з Фрозіноне, Болоньєю, Наполі й Удінезе.
Нагадаємо, сам гравець прокоментував свій ганебний вчинок.
Джерело - Football-italia.