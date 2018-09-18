Екс-гравця Шахтаря дискваліфікували на чотири матчі за плювок

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста дискваліфікований на чотири матчі чемпіонату Італії.

Про це повідомляє Football-italia.

Причиною тривалої дискваліфікації став плювок і удар ліктем півзахисника Сассуоло Федеріко Ді Франческо.

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Інцидент стався під час матчу 4-го туру серії А Ювентус — Сассуоло (2:1). За свою поведінку Коста отримав пряму червону картку.

Таким чином, хавбек пропустить матчі Ювентуса з Фрозіноне, Болоньєю, Наполі й Удінезе.

Нагадаємо, сам гравець прокоментував свій ганебний вчинок.

Джерело - Football-italia.