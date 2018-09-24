Золотий м'яч з'явиться і в жіночому футболі

Французьке видання France Football, яке визначає найкращого футболіста року, затвердило Золотий м’яч для жінок.

Про це сказав головний редактор жуналу Паскаль Ферре.

"За матчами останнього жіночого чемпіонату світу 2015 року спостерігали понад 760 мільйонів телеглядачів, це не випадково. Я спілкувався з деякими футболістками, і вони в передчутті введення нагороди. Вони дуже пишаються тим, що у футбольному світі жінок поважають так само, як і чоловіків", - саказав Ферре.

Перша володарка нагороди визначиться вже цього року, 3 грудня, на офіційній церемонії в Парижі.

Попередньо, 8 жовтня, France Football оголосить список із 15 номінанток, після чого спільно з групою журналістів з усього світу вони визначать переможницю.

Нагадаємо, ФІФА нагородить найкращих футболістів року.

Роналду та Мессі проігнорували церемонію вручення нагороди.

Джерело - ua-football.