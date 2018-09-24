Пиварич розповів чому не потиснув руки Путіну

Захисник Динамо Йосип Пиварич випадково не потиснув руки президенту Росії Володимиру Путіну під час нагородження збірної Хорватії на чемпіонаті світу.

Про це розповів сам гравець.

"Тоді пішов дуже сильний дощ. Я був третім чи четвертим після нашого капітана Модрича і хотів теж простягнути руку Путіну, але в цей момент Путін розвернувся, і я пройшов повз. Не хотів затримувати процес",- сказав Пиварич.