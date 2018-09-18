Мессі встановив історичне досягнення

Нападник каталонської Барселони Ліонель Мессі продовжує бити рекорди.
Про це повідомляє Xsport.
Аргентинський форвард — єдиний у світі футболіст, якому вдалося забити в 14 поспіль розіграшах Ліги чемпіонів у футболці одного клубу. 31-річний гравець ударом зі штрафного розписався у воротах ПСВ і вивів свою команду вперед. В цілому ж нападник оформив хет-трик, а його команда перемогла з рахунком 4:0.
Як забивав Мессі дивіться за посиланням.
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Джерело - Xsport.