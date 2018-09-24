Валенсія встановила особистий антирекорд у 21-му столітті

Валенсія не надто вдало розпочала новий сезон Ла-Ліги, команда навіть встигла встановити власний антирекорд.

Про це повідомляє видання Opta.

"Кажани" не можуть перемогти вже в п'яти матчах на старті чемпіонату і мають на своєму рахунку 4 нічиї та одну поразку.

Це найгірший старт сезону Ла-Ліги для Валенсії у 21-му столітті. Останній раз команда стартувала в національному чемпіонаті з п'яти матчів без перемог в сезоні 1999/2000, коли Валенсія зазнала в 5 стартових матчах 4 поразки і один раз зіграла внічию.

Наступний поєдинок іспанський клуб проведе проти Сельти 26 вересня.

Нагадаємо, Роналду отримав червону картку в матчі ЛЧ проти Валенсії.

УЄФА відкрили проти нього дисциплінарну справу.

Джерело - football24.ua.