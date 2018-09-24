Гусєв: Всі розуміють для чого існує команда в Маріуполі

Виходить Динамо з кризи чи ні покаже матч проти Маріуполя.

Про це розповів тренер Динамо U-21 Олег Гусєв.

"В матчі з Десною вся справа була в першому голі. Забили його і далі вже контролювали гру. Сподіваюся, команда продовжить так грати і далі. Але чи виходить Динамо з кризи чи ні, покаже наступний матч в Маріуполі. Там буде набагато важче. Всі розуміють, проти кого вони грають і заради чого взагалі там ця команда. Це дуже важливий матч. Сподіваюся, в середу ми знову переможемо", – сказав Гусєв.