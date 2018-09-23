Барселона у меншості не впоралася з Жироною у Ла Лізі

У 5-му турі чемпіонату Іспанії Барселона у меншості зіграла внічию з Жироною.

Барселона з 35-ї хвилини грала у меншості після вилучення Клемана Ленгле. За Барсу забили Ліонель Мессі та Жерард Піке. У Жирони дублем відзначився Крістіан Стуані.

Попри нічийний результат, Барселона зберегла лідерство у чемпіонаті Іспанії. У каталонців однакова кількість очок з Реалом - по 13. Жирона - 8 пунктами піднялася на шосту позицію.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

5-й тур

23 вересня

Барселона - Жирона 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 19 Месссі, 1:1 - 45 Стуані, 1:2 - 51 Стуані, 2:2 - 63 Піке

Нагадаємо, Барселона у наступному сезоні гратиме у формі в хорватському стилі.

Раніше, Мессі встановив чергове досягнення у Лізі чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.