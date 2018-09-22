Маріуполь мінімально переграв Олександрію. ВІДЕО

Стартовий матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги між Маріуполем та Олександрією завершився перемогою господарів.

Долю матчу вирішив швидкий гол у виконанні Руслана Фоміна, який він забив на восьмій хвилині гри. Більше команди голів не забивали.

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До вашої уваги гол у виконанні досвідченого Руслана Фоміна.

Чемпіонат України, УПЛ

9 тур

22 вересня

Маріуполь — Олександрія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 8 Фомін

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков, Демірі, Федорчук, Ігнатенко, Мишньов, Зубков (Борячук 75), Чурко (Вакула 62), Фомін (Піхальонок 82).

Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець, Пономар (Сітало 53), Цуріков (Стецьков 46), Полярус (Шастал 68), Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака.

Попередження: Ігнатенко 21, Фомін 24, Запорожан 85, Биков 90+4

Нагадаємо, У Львові сьогодні, 22 вереня, відбудеться дербі між ФК Львів та Карпатами.

Джерело - Чемпіон.