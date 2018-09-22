Маріуполь мінімально переграв Олександрію. ВІДЕО

Стартовий матч дев'ятого туру Української Прем'єр-ліги між Маріуполем та Олександрією завершився перемогою господарів.
Долю матчу вирішив швидкий гол у виконанні Руслана Фоміна, який він забив на восьмій хвилині гри. Більше команди голів не забивали.
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До вашої уваги гол у виконанні досвідченого Руслана Фоміна.
Чемпіонат України, УПЛ
9 тур
22 вересня
Маріуполь — Олександрія 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 — 8 Фомін
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Биков, Демірі, Федорчук, Ігнатенко, Мишньов, Зубков (Борячук 75), Чурко (Вакула 62), Фомін (Піхальонок 82).
Олександрія: Паньків, Микицей, Бондаренко, Ковалець, Пономар (Сітало 53), Цуріков (Стецьков 46), Полярус (Шастал 68), Запорожан, Шендрік, Банада, Задерака.
Попередження: Ігнатенко 21, Фомін 24, Запорожан 85, Биков 90+4
Нагадаємо, У Львові сьогодні, 22 вереня, відбудеться дербі між ФК Львів та Карпатами.
Джерело - Чемпіон.