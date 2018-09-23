Суперник Динамо Ренн дав бій ПСЖ у чемпіонаті Франції

Суперник Динамо у Лізі Європи Ренн поступився ПСЖ у чемпіонаті Франції.

У матчі 6-го туру Ліги 1 Ренн вийшов вперед на 11-й хвилині, коли півзахисник ПСЖ Адрієн Рабьо зрізав м’яч у власні ворота після кутового.

ПСЖ зрівняв рахунок перед перервою, завдяки точному удару з-за меж штрафного майданчика Анхеля Ді Марії.

У другому таймі ПСЖ дотиснув Ренн. На 61-й хвилині парижан вивів вперед Томас Меньє. А крапку у матчі на 83-й хвилині поставив Максім Шупо-Мотін.

Ренн програв 1:3 та з 7 очками опустився на 13 місце. ПСЖ набрав 18 пунктів та зміцнив лідерство.

Чемпіонат Франції, Ліга 1

6-й тур

23 вересня

Ренн - ПСЖ 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 (автогол) Рабьо, 1:1 - 45 Ді Марія, 1:2 - 61 Меньє, 1:3 - 83 Шупо-Мотін.

Нагадаємо, що Ренн грає з Динамо у одній групі у Лізі Європи, а його гравці не вважають киян великим клубом.

У стартовому матчі Ліги Європи Динамо на останній хвилині втратило перемогу над Астаною.

Джерело - Чемпіон.