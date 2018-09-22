Президент Реалу просить прийняти клуб у НБА

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес звернувся до НБА з проханням прийняти мадридський клуб до ліги.

Про це повідомляє AP.

Перес особисто звернувся до керівництва ліги і хоче, щоб команда виступала в Східній конференції.

У клубі вважають, що такий хід допоможе Реалу краще розкрутити бренд після перемоги в Євролізі в минулому сезоні. Перешкодою може служити велика відстань між континентами.

Між тим, у планах НБА є створення Європейської конференції, але у віддаленій перспективі.

Нагадаємо, на початку вересня у Мілані відкрили перший фірмовий магазин НБА.

Раніше, український баскетболіст Святослав Михайлюк взяв участь у фотосесії перед новим сезоном у НБА.

Джерело - AP.