Президент Реалу просить прийняти клуб у НБА

Президент мадридського Реалу Флорентіно Перес звернувся до НБА з проханням прийняти мадридський клуб до ліги.
Про це повідомляє AP.
Перес особисто звернувся до керівництва ліги і хоче, щоб команда виступала в Східній конференції.
У клубі вважають, що такий хід допоможе Реалу краще розкрутити бренд після перемоги в Євролізі в минулому сезоні. Перешкодою може служити велика відстань між континентами.
Між тим, у планах НБА є створення Європейської конференції, але у віддаленій перспективі.
Нагадаємо, на початку вересня у Мілані відкрили перший фірмовий магазин НБА.
Раніше, український баскетболіст Святослав Михайлюк взяв участь у фотосесії перед новим сезоном у НБА.
Джерело - AP.