Матч Барселони хочуть провести у США

Іспанська Ла-Ліга звернулася в Королівську Федерацію футболу Іспанії з приводу проведення поєдинку 21-го туру чемпіонату Іспанії Барселона — Жирона в Маямі.

Про це повідомляє Xsport з посиланням на Reuters.

"Барселона, Жирона і Ла-Ліга подали запит у RFEF щодо проведення матчу 26 січня на стадіоні Hard Rock у Маямі. Лист, підписаний Жозепом Бартомеу, Делфі Хелі та Хав'єром Тебасом, президентами Барселони, Жирони та Ла-Ліги відповідно. Лист відправлений у понеділок увечері", — йдеться у повідомленні

Раніше з'явилася інформація, що Прімера хоче проводити матчі ще і в Мексиці.

Нагадаємо, Ла-Ліга уклала договір щодо проведення деяких матчів чемпіонату Іспанії в США і Канаді, проте футболісти та клуби виступили проти цього.

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Джерело - Xsport.