Ярмоленко став ключовою фігурою на афіші Вест Гему

Twitter Вест Гема опублікував афішу до матчу Вест Гем - Челсі, де ключовою фігурою став Андрій Ярмоленко.
На фоні видно командне святкування гола, Марко Арнаутовича, а також домашній стадіон молотобійців.
Однак головною фігурою афіші став саме Андрій Ярмоленко, якого автори виділили більш насиченими кольорами.
COME ON YOU IRONS!!! pic.twitter.com/HH5oEy3YQj— West Ham United (@WestHamUtd) September 23, 2018
За свою гру проти Евертона Ярмоленко отримав любов уболівальників і навіть потрапив у команду тижня Fifa 19.
Нагадаємо, Вест Гем буде приймати Челсі у рамках 6-го туру АПЛ.
Джерело - champion.com.ua.