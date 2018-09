Ярмоленко став ключовою фігурою на афіші Вест Гему

Twitter Вест Гема опублікував афішу до матчу Вест Гем - Челсі, де ключовою фігурою став Андрій Ярмоленко.

На фоні видно командне святкування гола, Марко Арнаутовича, а також домашній стадіон молотобійців.

Однак головною фігурою афіші став саме Андрій Ярмоленко, якого автори виділили більш насиченими кольорами.

