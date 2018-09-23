Ярмоленко став ключовою фігурою на афіші Вест Гему

Twitter Вест Гема опублікував афішу до матчу Вест Гем - Челсі, де ключовою фігурою став Андрій Ярмоленко.

На фоні видно командне святкування гола, Марко Арнаутовича, а також домашній стадіон молотобійців.

Однак головною фігурою афіші став саме Андрій Ярмоленко, якого автори виділили більш насиченими кольорами.

COME ON YOU IRONS!!! pic.twitter.com/HH5oEy3YQj — West Ham United (@WestHamUtd) September 23, 2018

За свою гру проти Евертона Ярмоленко отримав любов уболівальників і навіть потрапив у команду тижня Fifa 19.

Нагадаємо, Вест Гем буде приймати Челсі у рамках 6-го туру АПЛ.

Джерело - champion.com.ua.