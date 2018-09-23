Вест Гем - Челсі або головний виклик Ярмоленка в АПЛ

АПЛ, 6-й тур

23 вересня, 15:30

Вест Хэм Юнайтед - Челси

Сьогодні, 23-го вересня, Вест Гем буде приймати у себе Челсі, на Олімпійському.

Команда українця розпочала дуже невдало чемпіонат Англії, тому їм конче потрібно виривати перемогу в пенсіонерів.

Челсі навпаки, поки що має максимальну кількість залікових пунктів і щоб не відпустити Ліверпуль, який здобув 6 перемог поспіль, підопічним Саррі теж потрібна перемога.

У минулому сезоні Челсі зіграв домашній матч з Вест Гемом у нічию, а на виїзді аристократи програли 2:1.

Якщо подивитися на статистику то можна передбачити, що гра буде дуже важкою для обох команд.

Орієнтовні склади:

Вест Хем: Фабіанскі, Сабалета, Бальбуени, Діоп, Артур Масуаку, Райс, Обьянг, Нобл, Ярмоленко, Феліпе Андерсон, Арнаутович.

Челсі: Кепа, Маркос Алонсо, Давид Луїс, Рюдігер, Асплікуета, Жоржиньо, Ковачич, Педро, Вілліан, Азар, Жиру.

Прогноз Чемпіона: 1:2

Джерело - champion.com.ua.