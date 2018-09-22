Шальке без Коноплянки програв Баварії у Бундеслізі

Шальке, без українця Євгена Коноплоянки у складі, поступився Баварії у чемпіонаті Німеччини.

Український півзахисник потрапив у заявку на матч, однак просидів усю гру на лаві запасних. На 8-й хвилині після кутового Баварію вперед вивів Хамес Родрігес. Після перерви колумбієць заробив пенальті, який на 64-й хвилині реалізував Роберт Левандовський.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга

4-й тур

22 вересня

Шальке - Баварія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Родрігес, 0:2 - 64 Левандовський (з пенальті)

Нагадаємо, Коноплянка у матчі проти Герти заробив вилучення та був дискваліфікований на одну гру.

Раніше, Коноплянку назвали одним із лідерів Шальке.

Джерело - Чемпіон.