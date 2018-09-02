Шальке програв Герті, Коноплянка заробив вилучення

Шальке-04 програв вдома Герті, а Євген Коноплянка відзначився лише червоною карткою, після фолу українця Герта змогла подвоїти рахунок.
Вже на 13-ій хвилині "гірники" могли відкрити рахунок, адже арбітр назначив пенальті у ворота Герти.
Каліджиурі не забив, а через 2 хвилини Герта вийшла вперед.
Шальке намагався атакувати, але забити так і не вдалося.
Наприкінці матчу Коноплянка зробив грубий підкат і арбітр показав українцю пряму червону картку.
Після цього штрафного Герта забила вдруге.
Чемпіонат Німеччини, Бундесліга
2 тур
2 вересня
Шальке-04 - Герта 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 15 Дуда, 0:2 - 90 Дуда.
Нагадаємо, Коноплянка вийшов у старті.
Джерело - champion.com.ua.