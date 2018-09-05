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Коноплянка у когорті лідерів Шальке

Сьогодні 13:31 560 0
Коноплянка у когорті лідерів Шальке

У другому турі Бундесліги Шальке Євгена Коноплянки поступився в рідних стінах Герті - 0: 2. Український півзахисник вийшов в стартовому складі і був видалений на останніх хвилинах зустрічі за фол останньої надії.

Авторитетне видання Kicker виставляє футболістам оцінки від 1 до 5. Попри вилучення, півзахисник збірної України отримав другу за якістю оцінку за матч з берлінцями. Вищу оцінку отримав лише голкіпера Ральф Ферман.

Український хавбек посідає четверте місце в загальнокомандному рейтингу за оцінками Kicker.

Нагадаємо, збірна Укарїни вилетіла до Чехії.

А тим асом УЄФА може відмінити правило виїзного голу.

Джерело - sport.ua.

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