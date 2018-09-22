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Шаран: Це була найгірша гра Олександрії

Сьогодні 17:31 141 0
Шаран: Це була найгірша гра Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран взяв на себе провину за поразку від Маріуполя. 

Про це повідомляє Футбол 2. 

"Хотілось привітати "Маріуполь" із заслуженою перемогою. Вони були більш свіжіші, гостріші. У наших хлопців я не бачив вогника в очах, як це було із Шахтарем. Це була найгірша гра команди", - сказав Шаран. 

Також тренер заявив, що головним винуватцем поразки від Маріуполя він вважає себе. 

"У першу чергу я мав би повести гру. Але я занедужав і ще вчора відчув, що не такий, як завжди. Основа причина поразки – це тренер", - підсумував Шаран. 

Нагадаємо, у 9-му турі УПЛ Олександрія поступилася Маріуполю з рахунком 0:1

Раніше, у 8-му турі чемпіонату України Олександрія програла Шахтарю - 0:2

Джерело - Футбол 1/2.

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