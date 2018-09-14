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Тренер Леганеса пояснив чому Лунін не зіграє проти Вільярреала

Сьогодні 20:10 206 0
Тренер Леганеса пояснив чому Лунін не зіграє проти Вільярреала

Український голкіпер Леганеса Андрій Лунін не дебютує у матчі проти Вільярреала.

Про це повідомляє AS.

Наставник Леганеса Маурісіо Пелльєгріно заявив, що голкіпер Іван Куельяр буде основним на матчі проти Вільярреала.

"У неділю основним буде Куельяр. Лунін пізно приєднався до нас через перебування у збірній України. Він чудово тренується, немає жодних претензій до його самовіддачі, але Луніну доведеться почекати на свій шанс", – сказав Пелльєгріно на прес-конференції.

Нагадаємо, Лунін виступає за Леганес на правах оренди.

Права на нього належать мадридському Реалу.

Джерело - football24.

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