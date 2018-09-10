Лунін розповів про завдання Леганеса в Прімері

Для Леганеса завдання - максимум потрапити в десятку Ла Ліги.

Про це розповів український воротар команди Андрій Лунін.

"Для Леганеса завдання-мінімум – залишитися в Прімері. Завдання-максимум – потрапити в десятку. Клуб розвивається: вони реконструювали стадіон, побудували базу. Два тренувальних поля, великий тренажерний зал, роздягальні – все є, все супер", – цитує Луніна FootballHub.