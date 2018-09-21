Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов знає який тренер потрібен київському динамо.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

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"У моєму розумінні команду повинен прийняти іноземець - німець (в Німеччині зараз дуже багато молодих талановитих тренерів, і Нагельсманн з Тедескі лише вершина айсберга), італієць, іспанець ... Це може бути як молодий тренер, який хоче проявити себе, так і тренер, якому необхідно реанімувати свою кар'єру", — написав Шахов.