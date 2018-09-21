Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст

Мій профіль

Білодід стала чемпіонкою світу

Вчора 17:21 1861 4
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Сьогодні 14:30 1110 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Сьогодні 11:10 1309
Усик і Белью проведуть дуель поглядів на Вемблі
Сьогодні 10:53 280
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 10:45 577
Як Ворскла лондонському Арсеналу забивала. ВІДЕО
Сьогодні 08:19 1475
Гімн України в Баку на честь феноменальної Дар'ї Білодід. ВІДЕО
Сьогодні 07:51 2279
Ліга Європи. Арсенал - Ворскла 4:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:55 4104
Ліга Європи. Динамо - Астана. 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:51 8930 3
Сльози дня: 17-річна українка виграла золото чемпіонату світу. ВІДЕО
Вчора 18:05 5944 2
Блоги
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
Сьогодні 14:30 1110 1
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
Сьогодні 11:10 1309
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:15 3035
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:44 1140
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:20 537
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:10 Футбол Визначили найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО 58
16:50 Футбол Не все так погано. Визначився найкращий гравець матчу Ліги Європи Динамо - Астана. ФОТО 182
16:29 Футбол Тренер Акхісара жорстко опустив на землю Селезньова за гру українця в матчі Ліги Європи проти Краснодара 293
16:10 Бокс Кличко назвав фаворита бою Джошуа - Повєткін 290
15:56 Футбол Штутгарт та Фортуна відкриють четвертий тур Бундесліги: відео онлайн-трансляція 145
15:27 Футбол Сачко: Після рахунку 4:0 хлопці почали розкуто грати 258
15:09 Футбол Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст 533
14:49 Футбол У Ла-Лізі розпочнеться п'ятий тур: відео онлайн-трансляція 178
14:36 Біатлон Олімпійському чемпіону зі Швеції погрожують росіяни 335
14:30 Футбол Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу 1110 1
14:08 Футбол Хацкевич повинен піти у відставку - журналіст 532
13:56 Футзал Став відомий календар ігор футзальної збірної на турнірі в Іран 206
13:33 Футбол Шевченко та Ярмоленко разом завітали до роздягальні Ворскли. ФОТО 1102
13:12 Футбол Шахов жорстко розкритикував Хацкевича та Краснікова 617
12:57 Футбол Сачко: Намагалися заспокоїти хлопців у роздягальні, та не допомогло 305
12:36 Теніс Молода українська тенісистка побореться за другий титул у сезоні 321
12:19 Футбол Відомий журналіст пророкує Хацкевичу шлях Газзаєва 707
11:58 Бокс Усик і Белью проведуть прес-конференцію. ФОТО 251
11:28 Футзал Визначився склад збірної України з футзалу, що поїде на турнір в Іран 388
11:10 Футбол Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО 1309
11:07 Футбол Шуст: Кожен м'яч забивали після наших помилок 364
10:53 Бокс Усик і Белью проведуть дуель поглядів на Вемблі 280
10:45 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 577
10:26 Футбол Ярмоленко завітав у роздягальню Ворскли після гри з Арсеналом 2036
10:11 Футбол Експерт: Хацкевич заморився бути цапом-відбувайлом 1776

Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст

Сьогодні 15:09 533 0
Шахов: Динамо потрібен іноземний спеціаліст

Заступник головного редактора журналу Футбол Андрій Шахов знає який тренер потрібен київському динамо.

Про це він написав на власній сторінці у Facebook.

Читайте також: Телеканал Футбол 1 дивитися онлайн.

"У моєму розумінні команду повинен прийняти іноземець - німець (в Німеччині зараз дуже багато молодих талановитих тренерів, і Нагельсманн з Тедескі лише вершина айсберга), італієць, іспанець ... Це може бути як молодий тренер, який хоче проявити себе, так і тренер, якому необхідно реанімувати свою кар'єру", — написав Шахов.

Нагадаємо, раніше Шахов порівняв Хацкевича з Газзаєвим.

А згодом жорстко розкритикував Хацкевича і Краснікова,

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()