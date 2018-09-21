Буяльський: Чому ви нагадуєте лише про погане? ВІДЕО

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський пояснив причини через які Динамо втратило очки з Астаною та порівняв нічию з поразкою.

Його слова наводить офіційний сайт київського Динамо.

"Пропустили, тому що помилилася вся команда після кутового та подачі з правого флангу. Те, що сталося в першому таймі, допущені помилки – можливо, результат самовпевненості. У другій половині гри до 94-ї хвилини все виходило здорово, могли забивати ще. А так сталося, що пропустили", — каже футболіст.

На думку Буяльського, забивати не вдалося через брак майстерності. Розповів футболіст і про невдалу серію команди.

"Чому ви нагадуєте лише про погане? А про хороше можна згадати? Про те, що до цього були перемоги? Ми самі знаємо, що, фактично, програли цей поєдинок. Нічия для Динамо — це як поразка", — наголосив Буяльський.

Нагадаємо, Динамо на останніх хвилинах втратило перемогу.

Окрім цього Хацкевич не збирається у відставку.

Джерело - Динамо.