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Хацкевич не збирається у відставку

Вчора 23:43 339 0
Хацкевич не збирається у відставку

Олександр Хацкевич продовжить працювати в Динамо.

Про це сказав сам головний тренер киян.

"Питання відставки не стоїть. Президент клубу вже його закрив. Працюємо далі",- заявив тренер Динамо після матчу на прес-конференції.

Він також поділився своїми думками, чому Динамо не вдалося перемогти

"Спочатку матч був хороший, але потім почали невпевнено грати, не виконували завдання на гру. Після перерви грали досить добре, але пропустили на останніх хвилинах. Не вистачило концентрації. Психологічно хлопці готові добре. Але десь в ключові моменти не вистачає класу",- сказав Хацкевич.

Нагадаємо, київське Динамо стартувало у Лізі Європи з неочікуваної нічиєї у матчі проти Астани.

Пропустили кияни вже у компенсований арбітром час.

Джерело - 24tv.

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