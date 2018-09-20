Спартак безславно програв у Відні. Результати інших матчів Ліги Європи

Відбулись матчі 1-го туру ЛЄ 2018/19 у групах G та H. Рапід Відень, Лаціо та Айнтрахт здобули перемоги.

Санті Касорла, в якого були жахливі проблеми зі здоров'ям, повернувся в Лігу Європи асистом у матчі проти Рейнджерс Стівена Джеррарда. Вільяреал двічі вів у рахунку, але в підсумку тільки нічия.

У цій же групі московський Спартак, який починав сезон у кваліфікації Ліги Європи, безславно програв у Відні. Команда екс-форварда Шахтаря, дискваліфікованого Луїса Адріано – на дні таблиці.

Фіналіст ЛЄ 2017/18 Марсель вдома програв володарю Кубка Німеччини Айнтрахту, який грав у меншості з 59-ї і дотиснув французів на останніх хвилинах. "Олімпійці" замикають таблицю, адже в іншому матчі квартету H Лаціо обіграв кіпріотів завдяки голам своїх лідерів Луїса Альберто та Чіро Іммобіле.

Ліга Європи. Група G

1-й тур

20 вересня

Вільяреал – Рейнджерс 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 1 Бакка, 1:1 - 67 Арфілд, 2:1 - 69 Жерар Морено, 2:2 - 76 Лаферті

Рапід Відень – Спартак Москва 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Тімофєєв, 2:0 - 68 Мург.

Ліга Європи. Група H

1-й тур

20 вересня

Марсель – Айнтрахт 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Окампос, 1:1 - 52 Торро,1:2 - 89 Йович.

Лаціо – Аполлон 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Альберто, 2:0 - 84 Іммобіле, 2:1 - 88 Селая

Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу в матчі проти Астани.

Чемпіон проводив текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.