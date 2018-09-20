Спартак безславно програв у Відні. Результати інших матчів Ліги Європи

Відбулись матчі 1-го туру ЛЄ 2018/19 у групах G та H. Рапід Відень, Лаціо та Айнтрахт здобули перемоги.
Санті Касорла, в якого були жахливі проблеми зі здоров'ям, повернувся в Лігу Європи асистом у матчі проти Рейнджерс Стівена Джеррарда. Вільяреал двічі вів у рахунку, але в підсумку тільки нічия.
У цій же групі московський Спартак, який починав сезон у кваліфікації Ліги Європи, безславно програв у Відні. Команда екс-форварда Шахтаря, дискваліфікованого Луїса Адріано – на дні таблиці.
Фіналіст ЛЄ 2017/18 Марсель вдома програв володарю Кубка Німеччини Айнтрахту, який грав у меншості з 59-ї і дотиснув французів на останніх хвилинах. "Олімпійці" замикають таблицю, адже в іншому матчі квартету H Лаціо обіграв кіпріотів завдяки голам своїх лідерів Луїса Альберто та Чіро Іммобіле.
Ліга Європи. Група G
1-й тур
20 вересня
Вільяреал – Рейнджерс 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 1 Бакка, 1:1 - 67 Арфілд, 2:1 - 69 Жерар Морено, 2:2 - 76 Лаферті
Рапід Відень – Спартак Москва 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Тімофєєв, 2:0 - 68 Мург.
Ліга Європи. Група H
1-й тур
20 вересня
Марсель – Айнтрахт 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 3 Окампос, 1:1 - 52 Торро,1:2 - 89 Йович.
Лаціо – Аполлон 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 14 Альберто, 2:0 - 84 Іммобіле, 2:1 - 88 Селая
Нагадаємо, Динамо не втримало перемогу в матчі проти Астани.
Чемпіон проводив текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.