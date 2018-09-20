Ліга Європи. Арсенал - Ворскла 4:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Арсенал - Ворскла

Ліга Європи, група Е, 1-й тур

Емірейтс. Лондон. 20 вересня

Матч завершується, Ворскла поступається Арсеналу 4:2, рахунок закономірний, хоча полтавці проявили безмежну віддачу і характер.

90' ГОООООЛ! Ворскла забиває вдруге. Запустив Коломоєць в прорив по лівій бровці Ребенка, який низом прострілив на лінію штрафного майданчика. Тут в дотик пробив Шарпар. М'яч полетів точно в ближній кут і опинився в сітці.

90' Розіграли кутовий гравці Арсенала, але перемудрили і втратили м'яч.

90' Три хвилини додає арбітр до основоного часу.

89' Проривався Карека в контратаку. Протягнув він м'яч на чужу половину поля і вирізав на фланг, куди вривався Сергійчук, але не вистачило йому швидкості, щоб наздогнати снаряд.

88' Підхопив снаряд чужій штрафній Сміт-Роу після пасу від Езіла і пробив в дальній кут, але на шляху м'яча опинився Чеснаков.

86' Відверто потягнув за футболку Гендузі на чужій половині поля Сергійчука. Арбітр зафіксував фол в атаці.

85' Втратив м'яч на фланзі Артур і змушений був збивати Ліхштайнера. Пощастило зараз бразильцеві, що не став його карати жовтою суддя.

83' Змістився з флангу в центр Сміт-Роу і віддав розрізаючий пас в штрафний на Велбека, але той не встиг зберегти м'яч в межах поля.

81' Остання заміна в нашому поєдинку. замість Александра Кобахідзе догравати буде Михайло Сергійчук.

80' Подав з кута поля Езіл на дальню штангу, але вийшов з воріт Шуст і спокійно забрав м'яч у свої руки.

78' Чергова заміна сталася в нашому поєдинку. Замість Владислава Кулача на поле вийшов Карека.

76' Майже одразу Ворскла відповідає. Скляр виграв підбір у штрафному суперника і головою повернув м'яч на одинадцятиметрову позначку. Тут обікрав Ліхштайнера Чеснаков і вколотив снаряд точно під поперечину.

73' Арсенал забиває ще. 4:0. Вискочив один на один з голкіпером Ліхштайнер і ефектно перекинув Шуста. На лінії воротарського підхопив снаряд Езіл і відправив його між двох захисників у порожні ворота.

71' Заміна у відповідь від "канонірів". Замість Алекса Івобі шанс проявити себе отримав Еміл Сміт-Роу.

70' Заміна від Василя Сачка. Замість Кравченка на поле вийшов Скляр.

69' Прийняв м'яч на чужій половині поля Чеснаков і вирішив пробити по воротах метрів з двадцяти семи. Вкрай неточним вийшов цей удар.

68' На швидкості Езіл прорвався в штрафний і від лицьової прострілив уздовж воріт, але Шуст на перехопленні зіграв здорово і забрав м'яч в руки.

67' Обігрався в стіночку на фланзі Мхітарян з Ліхштайнер, після чого прострілив уздовж воріт, але ніхто з партнерів на цей пас не відгукнувся.

66' Подав зі штрафного на дальню штангу Ребенок, де готовий був пробивати головою Даллку, але програв він верхову дуель Холдінгу.

65' Грамотно поставив корпус Кулач перед чужим штрафним і заробив небезпечний стандарт для своєї команди.

64' Підхопив м'яч в чужій штрафній Івобі після пасу від Ельнені і тут же пробив по воротах, але снаряд у підкаті заблокував Чеснаков.

62' Притримав суперника руками за футболку на фланзі Шарпар. Штрафний удар на користь лондонців призначив арбітр.

60' Лондонці притиснули суперника до штрафної і навіть не дають їм м'яч на пару секунд. Занадто безпорадними виглядають полтавці.

58' Подвійна заміна в склади Арсеналу. Замість Лукаса Торрейри на поле вийшов Маттео Гендузі, замість Обамеянга гру продовжить Месут Езіл.

56' 3:0, Арсенал громить Ворсклу. Отримав м'яч в центрі поля Мхітарян і віддав вперед на Обамеянга, який обіграв захисника і з-за меж штрафного майданчика пробив у ближній кут. Не зміг врятувати свою команду Шуст.

54' Пробивав з дальньої дистанції Ельнені. м'яч полетів у дальній верхній кут, але пройшов трохи вище поперечини.

52' Ще один небезпечний момент, Івобі подавав з лівого флангу на вільного Обамеянга, але той не влучив ударом з льоту.

50' Небезпечний момент в Арсенала. Обамеянг втік по лівому флангу, Велбек замикав м'яч на дальній стійці, але влучити йому завадив Артур.

49' Ворскла пропускає вдруге. Генріх Мхітарян подав у штрафний, де Велбек без опіки відправив м'яч у сітку.

48' Арсенал продовжує контролювати м'яч, а Ворскла намагається активніше пресингувати.

46' Арсенал розпочинає другий тайм.

Перший тайм завершується, Арсенал спокійно виграє у Ворскли, але українська команда дає бій грізному супернику і ще є надія на позитивний результат.

45' Мхітарян дуже непогано пробивав, але Шуст парирував цей удар.

45' Дві хвилини додає арбітр до першого тайму.

44' Небезпечний момент біля воріт Ворскли. Дальній удар виконував Обамеянг, але влучив у стійку габонець.

42' Перехопив снаряд в центрі поля Коломоєць і тут же пасом вивів на ворота суперника Ребенка, але в останній момент м'яч у підкаті відібрав Сократіс.

40' Намагається Ворскла контролювати м'яч, але виходить це дуже незграбно, нервують полтавці.

38' Хороший удар від Торрейри, але влучив у сітку з зовнішньої сторони.

36' Небезпечний стандарт відбудетья біля воріт Ворскли, Ребенок фолить.

34' Заїхав ногою по обличчю Артуру у верховій боротьбі Велбек. Все бачив арбітр і призначив штрафний на користь полтавчан.

32' Гол. Пропускає Ворскла. Спіймали суперника на контратаці лондонці. Протягнув м'яч по флангу Івобі і прострілив низом у штрафний, куди з-за спин захисників увірвався Обамеянг і пробив точно в дальній нижній кут.

31' Закинув зі штрафного Дитина на одинадцять метрів, де Кобахідзе головою скинув в центр на Кулача, але до того снаряд не дійшов. Добре в відборі зіграв Сократіс.

30' Пауза в матчі. Отримав пошкодження в зіткненні, з Коломойцем, Торрейра. Буде потрібно футболісту допомогу медиків.

28' Небезпечний удар від Івобі, змістився в центр і пробив у правий кут, трохи вище воріт.

26' Бояться гравці Ворскли відкриватися, навіть у контратаках, схоже що завдання стояти на нуль.

24' Відібрав Пердута на фланзі м'яч у Івобі і тут же пасом запустив вперед Кулача, але того від сфери корпусом відтіснив Сократіс.

22' Виконав хороший діагональний пас Мхітарян на правий фланг, куди забігав Ліхштайнер, але не зміг він зберегти м'яч в межах поля.

21' Невдала подача, вибивають захисники м'яч подалі від воріт.

20' Після штрафного Сократіс намагався пробити через себе, але влучив у Шарапара буде кутовий.

19' Шарпар заробив жовту картку в центрі поля, буде штрафний.

18' Чеснаков шукав на фланзі довгим пасом Кобахідзе, але той не зміг обробити м'яч як слід і випустив його за межі поля.

17' Шукав довгим пасом Сократіс в штрафному суперника Обамеянга, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках Шуста.

15' На швидкості прорвався по правому фланзі Ліхштайнер, який низом прострілив у штрафний, але тут Чеснаков виявився першим на м'ячі.

14' Подав з кута поля Мхітарян на ближню штангу, але тут пробити головою Івобі не дозволив Шарпар, вибивши м'яч головою подалі.

13' Атакує Арсенал майже всім складом, але Ворскла відбивається.

12' Знову Торрейра вирізав ідеальний пас в чужий штрафний, куди вривався Ліхштайнер, але знову грамотно на виході зіграв Шуст.

11' Хорошим розрізним пасом Торрейра виводив один на один з голкіпером Обамеянга, але вийшов з воріт Шуст і головою вибив м'яч подалі.

9' Кулач намагався пробити по воротах Лено, але вище полетів м'яч.

8' Штрафний виконувала Ворскла, але засильною була подача.

7' Контролює м'яч Арсенал, але до штрафного майданчика дійти не вдається.

5' Отримав по ногах Торрейра в центрі поля від Кулача. Грубо зіграв Владислав, але не став карати його "гірчичником" арбітр.

4' Перехопив м'яч на половині поля суперника Ельнені і тут же закинув вперед на Велбека, але цей пас в підкаті перехопив Чеснаков.

3' Ворскла намагалася контролювати м'яч, але під пресингом дуже швидко втратила його.

2' Активно пресингує Ворскла з перших хвилин.

1' Ворскла розпочинає матч передачею з центру поля.

Лунає гімн Ліги Європи, зовсім скоро розпочнеться матч.

Ворскла виходить на Емірейтс, наполовину заповнився стадіон у Лондоні.

Також, матч Арсенал - Ворскла відвідає Ярмоленко та Шевченко.

Стали відомі склади команд на матч.

Вже сьогодні Ворскла розпочне свій єврокубковий шлях сезону 2018/19.

У першому турі Ліги Європи полтавці зіграють проти Арсенала на Емірейтс.

Початок матчу о 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:50.

Джерело - champion.com.ua.