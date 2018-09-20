Лондонський Арсенал приймає полтавську Ворсклу у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи. Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Ліга Європи, група Е
1-й тур
Емірейтс. Лондон.
20 вересня
Арсенал - Ворскла
Стартові склади команд
Арсенал: Лено, Монреаль(К), Папастатопулос, Холдінг, Ліхштайнер, Елнені, Мхітарян, Торрейра, Велбек, Обамеянг, Івобі
Ворскла: Шуст, Артур, Чеснаков(К), Далку, Пердута, Ребенок, Шарпар, Кравченко, Кобахідзе, Кулач, Коломоєць
Матч та онлайн-трансляція Арсенал – Ворскла стартують о 22:00 за київським часом.
Поєдинок Арсенал – Ворскла можна дивитись онлайн у прямому ефірі на телеканалі Футбол 2
Починаючи з 21:55 Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію першого матчу групового етапу Ліги Європи.
Джерело - Чемпіон.