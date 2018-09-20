Пеллегріні знову похвалив Ярмоленка

Український півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко може стати великим гравцем.

Про це сказав головний тренер команди Мануель Пеллегріні.

"Я вже говорив раніше, що Ярмоленку потрібно кілька тижнів, щоб він зміг адаптуватися в англійській Прем'єр-лізі. Ми знаємо його рівень, і він це показав. Однак я думаю, що ми повинні вимагати більшого від Андрія, адже він може стати топ-футболістом", – цитує Пеллегріні Football.London.