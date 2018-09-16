Дубль Ярмоленка за Вест Гем переписав історію АПЛ

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко відзначився дублем у воротах Евертона.
Про це повідомляє у свєму Twitter shotongoal.
Українець вперше з'явився у стартовому складі "молотобійців" і відразу забив дубль у офіційному матчі за свою команду.
Відзначившись у воротах Евертона, Ярмоленко став першим українцем, який забивав в АПЛ, за останні 10 років.
В 2008-му це зробив колишній нападник збірної України Андрій Воронін.
Yarmolenko is the first Ukrainian to score in the #PL since Voronin in 2008 ⚽️🇺🇦 pic.twitter.com/smu3sen3st— ShotOnGoal (@shotongoal247) 16 вересня 2018 р.
Нагадаємо, Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.
Також, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.
Джерело - twitter/shotongoal.