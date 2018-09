Дубль Ярмоленка за Вест Гем переписав історію АПЛ

Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко відзначився дублем у воротах Евертона.

Про це повідомляє у свєму Twitter shotongoal.

Українець вперше з'явився у стартовому складі "молотобійців" і відразу забив дубль у офіційному матчі за свою команду.

Відзначившись у воротах Евертона, Ярмоленко став першим українцем, який забивав в АПЛ, за останні 10 років.

В 2008-му це зробив колишній нападник збірної України Андрій Воронін.

Yarmolenko is the first Ukrainian to score in the #PL since Voronin in 2008 ⚽️🇺🇦 pic.twitter.com/smu3sen3st