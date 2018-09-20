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Севідов: Нового тренера Динамо вже шукають

Сьогодні 17:11 297 0
Севідов: Нового тренера Динамо вже шукають

Матч київського Динамо проти Астани може вирішити тренерську долю Хацкевича в столичному клубі.

Вважає відомий український фахівець Олександр Севідов.

"Динамо зараз переживає непростий період, і зіграти успішно з Астаною киянам буде непросто. Однак діватися нікуди – потрібно продемонструвати гідний футбол і врятувати клуб від критики та негативу. Всі розуміють, що у Динамо є прорахунки, але міняти коней на переправі в такий момент не можна.

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Правда, у терпіння Ігоря Суркіса також є межа. Мені здається, невдача в стартовому поєдинку Ліги Європи точно ініціює зміну головного тренера. Думаю, переговори з цього приводу вже ведуться, просто відповідних кандидатів на цю посаду поки немає", – цитує Севідова Команда №1.

Нагадаємо, матч першого туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Астаною відбудеться сьогодні, час початку матчу 19:55.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - zbirna.

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