Гравці Ворскли отримають премію за бронзу чемпіонату України

Гравцям Ворскли виплатять премії за бронзові нагороди чемпіонату України сезону 2017/2018.
Про це повідомив президент полтавців.
На стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського перед відльотом Вроскли до Великобританії на матч Ліги Європи відбулася робоча нарада керівництва клубу з командою.
У ході зібрання президент клубу Роман Черняк сказав, що прийнято рішення достойно преміювати всіх причетних гравців, тренерів і працівників клубу до здобуття командою бронзових нагород Чемпіонату УПЛ сезону 2017/2018 та за вихід до групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/2019.
Раніше повідомлялося, що керівництво Ворскли пообіцяло виплатити футболістам частину боргів.
Джерело - ua-football.