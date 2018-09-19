Гравці Ворскли отримають премію за бронзу чемпіонату України

Гравцям Ворскли виплатять премії за бронзові нагороди чемпіонату України сезону 2017/2018.

Про це повідомив президент полтавців.

На стадіоні Ворскла ім. О. Бутовського перед відльотом Вроскли до Великобританії на матч Ліги Європи відбулася робоча нарада керівництва клубу з командою.

У ході зібрання президент клубу Роман Черняк сказав, що прийнято рішення достойно преміювати всіх причетних гравців, тренерів і працівників клубу до здобуття командою бронзових нагород Чемпіонату УПЛ сезону 2017/2018 та за вихід до групового етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2018/2019.

Раніше повідомлялося, що керівництво Ворскли пообіцяло виплатити футболістам частину боргів.

Джерело - ua-football.